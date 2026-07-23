POL-ME: 13-Jährige vermisst: Polizei bittet um Hinweise - 2607068
Erkrath (ots)
In Erkrath und Umgebung sucht die Polizei derzeit nach der 13-Jährigen Luna G. aus Hochdahl. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich das Mädchen in einer Notsituation befindet, wendet sie sich mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit und bittet um Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort. Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:
https://polizei.nrw/fahndung/210863
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verließ die 13-Jährige ihre elterliche Wohnanschrift in Erkrath-Hochdahl in der Nacht auf Dienstag (21. Juli 2026) zu unbekannter Stunde. Am Morgen stellte dann die Mutter von Luna fest, dass ihre Tochter nicht mehr zu Hause war. Luna ist in der Vergangenheit schon häufiger abgängig gewesen, kehrte bislang aber immer wieder nach Hause zurück.
Nachdem die Mutter die Polizei informierte, leitete diese umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Mädchen ein - bislang konnte es jedoch nicht angetroffen werden. Möglicherweise ist Luna mit der Bahn unterwegs, sie könnte sich auch im Raum Köln aufhalten.
Zu ihr liegt die folgende Beschreibung vor:
- etwa 1,68 Meter groß - schwarze Haare, grüne Augen - schlanke Figur - trägt ein goldenes Nasenpiercing - Kleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens unbekannt
Die Polizei fragt:
Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Luna G. tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 oder via Notruf 110 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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