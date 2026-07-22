Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden bei Unfall: Auto fiel auf die Seite - Fahrer leicht verletzt - 2607064

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Haan (ots)

In Haan kam es am Dienstag (21. Juli 2026) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Wuppertaler leicht verletzt wurde.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:50 Uhr beabsichtigte eine 19-jährige Oberhausenerin mit ihrem Chevrolet Orlando aus einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummer 64 am Fahrbahnrand der Landstraße auf die Straße zu fahren. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen achtete sie hierbei nicht in dem erforderlichen Maße auf den fließenden Verkehr, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel Mokka eines 59-jährigen Wuppertalers kam, der mit seinem Auto in Richtung der Autobahnauffahrten unterwegs war.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls kippte der Opel auf die Seite. Passanten halfen dem Mann aus dem Auto und richteten das umgekippte Fahrzeug noch vor Eintreffen der Polizei wieder auf. Anschließend wurde der Wuppertaler von alarmierten Rettungskräften mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt - allerdings entstand an ihrem Auto ein Totalschaden. Auch der Opel war nicht mehr fahrbereit, sodass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Bei dem Unfall wurde zudem auch ein am Fahrbahnrand geparkter VW T-Roc beschädigt.

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