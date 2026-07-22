Polizei Mettmann

POL-ME: 91-Jährige von falschem Handwerker bestohlen - 2607063

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Velbert (ots)

Am Dienstag, 21. Juli 2026, stahl ein falscher Handwerker aus der Wohnung einer 91-Jährigen in Velbert unter anderem Goldschmuck und eine Uhr. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15:15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 91-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße. Ein Mann gab vor, dass er Handwerker sei und die Wasserleitungen überprüfen müsse und betrat die Wohnung. Er lenkte die Seniorin ab, während er Goldschmuck und eine Uhr entwendete. Danach verließ er das Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Als der Velberterin der Diebstahl auffiel, alarmierte sie richtigerweise die Polizei.

Die Seniorin beschreibt den Täter als:

- zwischen 30 und 40 Jahre alt - ungefähr 1,75 Meter groß - mit dunkelbraunen Haaren - sprach akzentfreies Deutsch - trug braune Kleidung

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der Schulstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946-6110 entgegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und möchte den Fall erneut zum Anlass nehmen, um vor der Masche zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

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