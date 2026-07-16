Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Ladendiebinnen - 2607042

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld hat die Polizei am Mittwoch (15. Juli 2026) mehrere Frauen gestellt, die zuvor in mehreren Geschäften in der Innenstadt Waren entwendet hatten.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18:20 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Supermarktes an der Hauptstraße die Polizei, nachdem sie drei Frauen dabei erwischt hatten, wie diese gerade Waren entwendet hatten. Die Diebinnen konnten noch vor Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten flüchten, jedoch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung in Begleitung zweier weiterer Frauen mitsamt dem Diebesgut aus dem Supermarkt angetroffen werden. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte weiteres Diebesgut aus insgesamt fünf anderen Läden in der Innenstadt bei den Frauen fest.

Bei den vermeintlichen Diebinnen handelt es sich um fünf in Leverkusen, Monheim am Rhein und in Niedersachsen gemeldete Ukrainerinnen im Alter von 24 bis 49 Jahren. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

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