Polizei Mettmann

POL-ME: 61-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe - 2607033

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Hilden (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des Dienstags, 14. Juli 2026, sucht die Polizei mit zahlreichen Kräften nach dem vermissten 61-jährigen Stephan K. aus Hilden. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass sich Stephan K. in einer akuten Notsituation befindet und bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4 Uhr verließ der 61-Jährige nach einem Streit mit einer Bekannten die Wohnung an der Baustraße im Hildener Süden. Alarmierte Einsatzkräfte suchten noch in der Nacht, auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, nach dem Vermissten.

Erste Erkenntnisse ergaben einen möglichen Aufenthaltsort am Elbsee, so dass in den frühen Morgenstunden erneut ein Polizeihubschrauber aber auch ein Personenspürhund in dem Gebiet nördlich des Westrings eingesetzt wurden.

Derzeit liegen keine aktuellen Hinweise auf den Aufenthaltsort von Stephan K. vor.

Bekannte Anlaufadressen des 61-Jährigen wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft und auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Auch die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach der vermissten Person zu beteiligen.

Stephan K. kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,85 Meter groß - kräftige Statur - kurze graue Haare - dunkel gekleidet - führt eine kleine schwarze Herrenumhängetasche mit sich

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe und fragt: Wer hat den 61-Jährigen im Bereich des Elbsees gesehen oder kann sonstige Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Die Polizei Hilden ist jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 erreichbar.

Ein Foto des 61-Jährigen ist auf der Seite des Landeskriminalamtes unter der Rubrik "Landesweite Fahndungen der Polizei NRW" unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/209813

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