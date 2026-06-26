Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606121

Bild-Infos

Download

Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

In der Zeit von Mittwoch, 24. Juni 2026, bis Donnerstag, 25. Juni 2026, wurde auf der Heinrich-Heine-Straße in Hilden ein grauer VW Golf beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte am Mittwoch gegen 18 Uhr auf einem Garagenhof in Höhe der Hausnummer 86. Als sie am Donnerstag gegen 10 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Radkasten fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Dienstag, 23. Juni 2026, bis Donnerstag, 25. Juni 2026, wurde auf der Bahnhofstraße in Langenfeld ein grüner Renault Clio beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte am Dienstag gegen 12 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 32. Als er am Donnerstag gegen 13:20 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden rechts am hinteren Stoßfänger fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell