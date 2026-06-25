Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisstem 2-Jährigen und bittet um Mithilfe - 2606117

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Haan (ots)

Seit dem 23. Juni 2026 wird der 2-jährige Mika Nick W. aus Haan vermisst. Mika befand sich zum Zeitpunkt seines Verschwindens in der Obhut der Kindsmutter, Jessica Nadine W., die aktuell nicht über das Aufenthaltsbestimmungsrecht des Kindes verfügt. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich Mutter und Kind in einer Notsituation befinden und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das war geschehen:

Am Dienstagvormittag, gegen 9 Uhr, wurde Jessica Nadine W. zuletzt an einer Grundschule an der Robert-Koch-Straße in Haan mit ihrem zweijährigen Sohn Mika Nick gesehen. Sie entfernte sich, entgegen einer Absprache, gemeinsam mit ihrem Kind in unbekannte Richtung und kehrte seitdem nicht wieder in ihr betreutes Wohnheim in Wuppertal zurück.

Bekannte Anlaufadressen der 32-Jährigen wurden seit dem Verschwinden erfolglos überprüft. Auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Auffinden von Jessica Nadine W. und ihrem zweijährigen Sohn Mika Nick.

Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher leider erfolglos.

Jessica Nadine W. ist circa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange braune Haare und schielt auffallend. Sie soll mit einem hellgrauen T-Shirt und einer grauen Hose bekleidet sein. Mika Nick ist circa 90 cm groß, hat blonde Locken und trägt gerne einen Schnuller. Er soll mit einem bedruckten T-Shirt und einer kurzen blauen Hose und dunklen Turnschuhen bekleidet sein und eine Katze als Kuscheltier mit sich führen.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Jessica Nadine W. und ihrem Sohn Mika Nick tätigen? Hinweise nimmt jederzeit die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, entgegen.

Ein Foto des vermissten zweijährigen Mika Nick finden Sie auf der Seite des Landeskriminalamtes unter der Rubrik "Landesweite Fahndungen der Polizei NRW" unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/207877

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