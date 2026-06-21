POL-ME: 11-Jähriger aus Velbert wird vermisst - 2606089
Velbert (ots)
Die Polizei sucht aktuell nach dem 11-jährigen Tayler F. aus Velbert und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung. Der Junge ist seit Samstag, 20. Juni 2026, 18.30 Uhr aus einer Wohneinrichtung in Velbert-Bökenbusch abgängig und hält sich seitdem an einem unbekannten Ort auf.
Tayler F. kann wie folgt beschrieben werden:
- circa 1,50 Meter groß - schlanke Statur - hat ein schielendes Auge - trug zuletzt eine schwarze Jogginghose - ein weißes T-Shirt - weiße Sneaker - sowie eine schwarze Bauchtasche
Der 11-Jährige hielt sich in der Vergangenheit häufig in Heiligenhaus sowie der Wuppertaler Innenstadt auf.
Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Jungen eingeleitet und bittet um Hinweise: Wer hat Tayler F. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Die Wache in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar. Hinweise zum Verbleib des Jungen werden auch über den Notruf 110 entgegengenommen.
Fragen bitte an:
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Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
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