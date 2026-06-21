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POL-ME: 11-Jähriger aus Velbert wird vermisst - 2606089

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Velbert (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach dem 11-jährigen Tayler F. aus Velbert und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung. Der Junge ist seit Samstag, 20. Juni 2026, 18.30 Uhr aus einer Wohneinrichtung in Velbert-Bökenbusch abgängig und hält sich seitdem an einem unbekannten Ort auf.

Tayler F. kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,50 Meter groß - schlanke Statur - hat ein schielendes Auge - trug zuletzt eine schwarze Jogginghose - ein weißes T-Shirt - weiße Sneaker - sowie eine schwarze Bauchtasche

Der 11-Jährige hielt sich in der Vergangenheit häufig in Heiligenhaus sowie der Wuppertaler Innenstadt auf.

Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Jungen eingeleitet und bittet um Hinweise: Wer hat Tayler F. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Die Wache in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar. Hinweise zum Verbleib des Jungen werden auch über den Notruf 110 entgegengenommen.

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