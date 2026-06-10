POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606042
Heiligenhaus / Mettmann (ots)
In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:
--- Heiligenhaus ---
In der Nacht auf Dienstag (9. Juni 2026) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Bergische Straße in Heiligenhaus eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kletterten sie über eine Leiter in das Haus, ehe sie die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!
--- Mettmann ---
In der Nacht auf Dienstag (9. Juni 2026) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Geschäft für Autoschilder an der Düsseldorfer Straße eingebrochen. Sie entwendeten einen kleineren Tresor mit geschäftlichen Unterlagen.
Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!
Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:
https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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