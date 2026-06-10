Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin - 2606040

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld hat am Dienstag (9. Juni 2026) ein Mann, der sich als Wasserwerker ausgab, eine Seniorin betrogen und ihr Portemonnaie entwendet. Die Polizei warnt erneut und eindringlich vor der Masche des "falschen Handwerkers" und bittet zudem um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 16 Uhr klingelte ein Mann, der sich als Wasserwerker ausgab, an der Wohnungstür einer 89-jährigen Langenfelderin an der Von-Nesselrode-Straße. Dieser gab an, die Wasserleitungen im gesamten Haus überprüfen zu müssen, woraufhin die Seniorin den Mann in ihre Wohnung ließ. Hier lenkte er die Dame ab und entwendete ihr Portemonnaie.

Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, fiel der 89-Jährigen der Diebstahl auf und sie alarmierte die Polizei.

Hierbei gab sie die folgende Täterbeschreibung zu Protokoll:

- männlich - etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß - dunkle, kurze Haare - trug eine lange Hose

Weitere relevante Beschreibungen des Mannes liegen leider nicht vor.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter 02173 288-6310 entgegen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

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