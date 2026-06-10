Polizei Mettmann

POL-ME: 55-Jährige bei der Masche des "Kettentricks" bestohlen - 2606038

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Ratingen (ots)

Wie bereits mehrfach in den vergangenen Wochen berichtet, häufen sich derzeit Schmuckdiebstähle im gesamten Kreis Mettmann. Hierbei umarmen die Täterinnen oder Täter ihre Opfer unter einem Vorwand und stehlen zeitgleich Hals- oder Armschmuck. So geschah es auch am Montagmittag, 8. Juni 2026, in Ratingen-Lintorf, als sowohl die Halskette als auch die Armbanduhr einer 55-Jährigen entwendet wurde. Die Polizei warnt eindringlich erneut vor der Masche des sogenannten "Kettentricks".

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Eine 55-jährige Frau aus Ratingen wurde gegen 12:30 Uhr an der Einmündung Am Kohlendey / Am Heck von zwei Frauen angesprochen und nach dem Weg gefragt. Sie verwickelten die Ratingerin in ein Gespräch und umarmten sie am Ende vermeintlich zum Dank. Anschließend entfernten sich die Frauen in unbekannte Richtung.

Erst später bemerkte die 55-Jährige, dass sowohl ihre hochwertige Armbanduhr als auch eine goldene Halskette gestohlen worden waren.

Die Ratingerin erstattete folgerichtig Anzeige bei der Polizei und die Kriminalpolizei ermittelt.

Die circa 35 bis 40 Jahre alten Täterinnen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Frau

- circa 1,65 Meter groß - normale Statur - lange schwarze Haare im Zopf - bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Strickjacke

2. Frau

- circa 1,60 Meter groß - stämmigere Statur - schwarze schulterlange Haare - bekleidet mit einem cremefarbenen T-Shirt und einer schwarzen Hose

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat die Situation an der Einmündung Am Kohlendey / Am Heck am Montagmittag beobachtet und kann weitere Hinweise zu den zwei Frauen machen? Die Polizei Ratingen ist unter der Nummer 02102 9981-6210 zu erreichen.

Die Polizei nutzt den aktuellen Vorfall, um vor den sich zurzeit häufenden Fällen mit dem so genannten "Kettentrick" zu warnen:

So läuft der Kettentrick ab:

Die Kriminellen handeln meistens alleine oder in kleinen Gruppen. Sie suchen gezielt nach älteren Menschen, die sichtbar wertvollen Schmuck tragen.

Die Kontaktaufnahme

Die Taten finden in der Regel im öffentlichen Raum statt, also auf Straßen, Wegen, Plätzen oder auch in Cafés. Unter einem Vorwand nehmen die Kriminellen hier Kontakt zu ihren Opfern auf. Ein häufiger Vorwand ist die Bitte um eine Auskunft, beispielsweise eine Wegbeschreibung. Häufig geschieht die Ansprache auch aus einem langsam fahrenden Auto heraus.

Körperliche Nähe

Die Kriminellen täuschen eine überschwängliche Dankbarkeit für die gegebene Auskunft vor und nehmen diese Dankbarkeit zum Anlass, dem Opfer ein Geschenk in Form von billigem Modeschmuck (zum Beispiel Kette, Armband, Ring) zu machen. Durch die Überschwänglichkeit in Sprache und Gestik soll das Opfer überrumpelt und abgelenkt werden. Unter dem Vorwand, beim Anlegen des Schmucks zu helfen, nehmen sie körperliche Nähe zu ihrem Opfer auf, indem sie es beispielsweise umarmen oder die Hände oder Unterarme umfassen. In manchen Fällen wird aber auch einfach der Schmuck ohne Austauschen gestohlen.

Der Diebstahl

Während die Kriminellen den Modeschmuck anlegen, öffnen sie zeitgleich den Verschluss des echten Schmuckstücks und entwenden es unbemerkt. Oft bemerken die Betroffenen den Diebstahl erst später.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Fremde sich Ihnen auf der Straße körperlich nähern. Stehen Sie, zur Not auch energisch, für Ihren persönlichen Raum ein. Suchen Sie zudem offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Personen an oder rufen Sie um Hilfe. Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl die Polizei über den Notruf 110 und geben Sie relevante Details (Aussehen, Fluchtrichtung) weiter, um der Polizei die Möglichkeit einer schnellen Fahndung zu eröffnen.

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