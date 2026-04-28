POL-ME: 14-Jährige aus Wohngruppe vermisst - Polizei bittet um Mithilfe - 2604104
Hilden (ots)
In Hilden und Umgebung sucht die Polizei derzeit nach der als vermisst gemeldeten 14 Jahre alten Katarina C. und bittet hierbei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hierzu wendet sich die Polizei mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit.
Das Foto von Katarina C. ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:
https://polizei.nrw/fahndung/202082
Katarina C. ist seit Montagabend, 27. April 2026, mit einem weiteren vermissten Mädchen aus ihrer Wohngruppe an der Horster Allee abgängig. Letztmalig gesehen wurden sie am heutigen Dienstagmorgen, 28. April 2026, als sie sich kurzfristig an der Horster Allee aufhielten.
Bereits seit gestern Abend sucht die Polizei nach den vermissten Mädchen und leitete umgehend entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein.
Leider blieb die Suche nach Katarina C. und ihrer Freundin bislang erfolglos.
Zu Katarina liegt die folgende Beschreibung vor:
- europäisches Erscheinungsbild - glatte, schulterlange, dunkelblonde Haare - blaue Augen - etwa 1,65 Meter groß - vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Steppweste und einer blauen Jeans
Die Polizei fragt:
Wer weiß, wo sich Katarina C. derzeit aufhält oder kann die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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