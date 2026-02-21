Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisster 20-Jähriger - 2602083

Langenfeld (ots)

In Langenfeld sucht die Polizei derzeit nach der als vermisst gemeldeten Annika B. - da sich die 20-Jährige möglicherweise in einer akuten Eigengefährdungslage befindet, wendet sie sich mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort.

Das Foto ist im Downloadbereich dieser Pressemeldung abrufbar.

Letztmaligen Kontakt zu Annika B. gab es in der Nacht auf Samstag (21. Februar 2026) gegen 2:30 Uhr - anschließend wurde die Polizei eingeschaltet.

Diese leitete umgehend Suchmaßnahmen nach der 20-Jährigen ein, wobei auch bereits zweimal ein Polizeihubschrauber sowie ein Personenspürhund eingesetzt wurden. Doch weder das noch das Aufsuchen bislang bekannter Anlaufadressen sowie die Einschaltung von Taxiunternehmen und des ÖPNV führten bislang zum Antreffen von Annika.

Zu ihr liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- weiblich - 20 Jahre alt - circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - schlank - blonde kinnlange Haare - trägt vermutlich eine Jeanshose und eine schwarze Teddy-Fell Jacke sowie schwarz-weiße "Jordan"-Sneaker

Die Polizei fragt:

Wer weiß, wo sich Annika B. derzeit aufhält? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 oder via Notruf 110 jederzeit entgegen.

