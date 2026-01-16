POL-ME: 15-Jährige wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise - 2601045

Polizei Mettmann

POL-ME: 15-Jährige wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise



In Mettmann und Umgebung sucht die Polizei derzeit nach der als vermisst gemeldeten 15 Jahre alten Joana M. und bittet hierbei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Ein Foto der Vermissten ist im Anhang dieser Pressemeldung oder im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zum Download bereitgestellt:

https://polizei.nrw/fahndung/191999

Letztmalig gesehen wurde Joana am Mittwochabend (14. Januar 2026) gegen 19 Uhr von einer Betreuerin einer Wohneinrichtung für Jugendliche in Mettmann, in der das Mädchen aktuell untergebracht ist. Nach einer eigenen Suche nach dem Mädchen wandte sich die Einrichtung noch am Mittwochabend an die Polizei, welche umfangreiche Suchmaßnahmen einleitete. Doch leider konnte die 15-Jährige bislang nicht angetroffen werden.

Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich Joana in einer persönlichen Notlage befindet, bittet sie nun um Hinweise aus der Bevölkerung zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort.

Zu Joana liegt die folgende Beschreibung vor:

- etwa 1,60 Meter groß - schlanke Statur - dunkelbraune lange Haare - trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen weißen bzw. rosafarbenen Pullover sowie eine Jeans

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Joana M. tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter der Rufnummer 02104 982-6250 oder jede andere Polizeidienststelle via Notruf 110 jederzeit entgegen.

