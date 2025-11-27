Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisster 14-Jähriger und bittet um Mithilfe - 2511119

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Seit Mittwoch, 26. November 2025, wird die 14-jährige Tjorven Virginia J. von ihrer Wohnanschrift in Monheim am Rhein vermisst. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich das Mädchen in einer Notsituation befindet, bittet sie die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.

Ein Foto der Vermissten ist im Downloadbereich dieser Pressemeldung oder im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/187547

Das war geschehen:

Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, verließ Tjorven J. ihr Wohnhaus, um zur Schule zu gehen. Hier kam sie jedoch nicht an - seitdem verliert sich ihre Spur.

Die Schule informierte die Mutter über das Fehlen der 14-Jährigen, worauf diese noch am selben Tag die Polizei alarmierte. Einsatzkräfte führen seitdem intensive Fahndungsmaßnahmen nach der 14-Jährigen durch - unter anderem wurde auch ein Personenspürhund eingesetzt.

Auch die Überprüfung an bekannten Anlaufadressen sowie eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern führten bislang leider nicht zum Auffinden von Tjorven. Die Polizei hat zudem örtliche Taxizentralen und den öffentliche Personennahverkehr informiert und gebeten, sich an der Suche nach der Vermissten zu beteiligen. Auch diese Maßnahmen blieben bislang leider ergebnislos.

Aus diesem Grund bittet die Polizei bei der Suche nun auch die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Tjorven wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,75 Meter groß - schlanke Statur - lange lockige Haare - trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine helle Jeans, eine graue Strickjacke, eine graue Jacke mit der Aufschrift WYO sowie weiße Sneaker - hat vermutlich eine blaue Handtasche dabei.

Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der 14-Jährigen nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594-6350, oder via Notruf 110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell