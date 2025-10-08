Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisster 14-Jähriger und bittet um Mithilfe - 2510031

Monheim am Rhein (ots)

Seit Dienstagabend, 7. Oktober 2025, wird die 14-jährige Tjorven Virginia J. von ihrer elterlichen Wohnanschrift in Monheim am Rhein vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.

Das war geschehen:

Am Dienstagabend, gegen 19:15 Uhr, verließ Tjorven J. das elterliche Wohnhaus, kehrte jedoch zum vereinbarten Zeitpunkt nicht wieder zurück. Noch in der Nacht wurde die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte führen seitdem intensive Fahndungsmaßnahmen nach der 14-Jährigen durch.

Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass sich die Jugendliche in einer emotionalen Ausnahmesituation befindet und eine akute Eigengefährdung besteht. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Monheim am Rhein bei der Suche nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Bekannte Anlaufadressen des 14-Jährigen wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft. Auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Auffinden von Tjorven J. Die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach der Vermissten zu beteiligen.

Tjorven Virginia J. ist circa 1,75 Meter groß und schlank. Sie hat lange lockige Haare. Sie ist mit einer hellen Jogginghose, einem dunklen Hoodie und vermutlich weißen Sneakern bekleidet.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der 14-Jährigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell