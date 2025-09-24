POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger - 2509116
Mönchengladbach / Erkrath (ots)
Aus aktuellem Anlass teilen wir die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Mönchengladbach (siehe folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6124665). Es liegen Hinweise vor, dass sich die vermisste 13-Jährige Fiona Fee S. in Erkrath aufhalten könnte.
"Die Polizei fahndet nach der vermisst gemeldeten Fiona Fee S., die am Montagnachmittag, 22. September, ihr Elternhaus verlassen hat, um sich mit einer Freundin zu treffen und nicht wie vereinbart gegen 18 Uhr nach Hause zurückkehrte. Da alle polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden der 13-Jährigen geführt haben, bittet die Polizei die Öffentlichkeit nun um Mithilfe. Die Vermisste ist telefonisch nicht erreichbar. Ermittlungen ergaben, dass sie in Düsseldorf mit Freunden unterwegs gewesen sei.
Fiona trug beim letzten bekannten Kontakt eine graue Jacke sowie schwarz-weiße Schuhe. Sie ist auffällig stark geschminkt mit aufgeklebten Wimpern und hat brustlange dunkelblonde Haare.
Ein aktuelles Foto von Fiona kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/181393
Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise bitte an 02161-290. (cr)"
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell