POL-ME: Wohnmobil gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2509042

Haan (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 9. September 2025, wurde ein auffälliges, orangefarbenes Wohnmobil der Marke Weinsberg in Haan gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Der Nutzer eines Weinsberg R58 hatte sein Fahrzeug zuletzt am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf einem extra angemieteten Parkplatz an der Feldstraße in Höhe der Hausnummer 32 gesehen. Vermutlich in der Nacht entwendeten unbekannte Täterinnen oder Täter das fünf Jahre alte Wohnmobil mit einer auffällig orangefarbenen Lackierung im Frontbereich. Eine Ortung des Wohnmobils mit Mettmanner Kennzeichen (ME) am frühen Dienstagmorgen ergab einen Standort in Düsseldorf-Unterbach. Umgehende Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei verliefen jedoch ergebnislos.

Wie das Wohnmobil gestohlen und abtransportiert werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Wert von 50.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Wohnmobildiebinnen oder -diebe vor. Ein entsprechendes Verfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Wohnmobil zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos und Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten Weinsberg R58 geben? Hinweise nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

