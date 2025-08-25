Polizei Mettmann

POL-ME: 13-jährige Jolina F. aus Velbert vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe - 2508097

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Velbert (ots)

Derzeit sucht die Polizei in Velbert nach einem als vermisst gemeldeten Mädchen: Am Mittwoch, 20. August 2025, verließ die 13-jährige Jolina F. aus Velbert die elterliche Wohnanschrift und wird seitdem vermisst. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich das Mädchen in einer Notlage befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verließ die Jugendliche die elterliche Wohnanschrift und begab sich vermutlich mit der Bahn nach Niedersachsen. Hier traf sie sich mit einem 15-jährigen Freund, Konrad S., der aktuell ebenfalls vermisst wird (siehe die Pressemitteilung der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6102359#:~:text=(Kun)%20In%20der%20Gemeinde%20Lindhorst,dem%20Kreis%20Mettmann%20(NRW).

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Jolina F. und Konrad S. gemeinsam aus Niedersachsen zurück in den Bereich von Nordrhein-Westfalen begeben haben. Aufgrund der längeren Abwesenheit der beiden Minderjährigen kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich die beiden in einer Notsituation befinden und Hilfe benötigen, so dass die Polizei Velbert die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher leider erfolglos: Bekannte Anlaufadressen der 13-Jährigen wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft und auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Auffinden der beiden Jugendlichen. Auch die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach den vermissten Personen zu beteiligen.

Jolina F. ist circa 1,55 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat kurze braune Haare und ein jungenhaftes Aussehen. Sie trägt eine feste Zahnspange. Jolina F. soll mit einem schwarzen T-Shirt oder einem pinken T-Shirt des Fußballvereins "FC Barcelona" und einer Jeans bekleidet sein und einen blauen Sportrucksack mit dem Aufdruck "SuS Niederbonsfeld" mit sich führen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der 13-Jährigen sowie dem 15-Jährigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, in Verbindung zu setzen.

Fotos der 13-jährigen Jolina F. sowie des 15-jährigen Konrad S. sind der Pressemitteilung zum Download bereitgestellt. Die Fahndung nach dem Mädchen ist ebenfalls auf der Seite des Landeskriminalamtes unter der Rubrik "Landesweite Fahndungen der Polizei NRW" unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/178428

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell