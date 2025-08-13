POL-ME: Verstoß gegen Markengesetz - Ermittlungen bei Oldtimer-Händler - 2508054

Polizei Mettmann

Am Freitag, 8. August 2025, kam es in Mettmann zu einer Durchsuchung bei einem Oldtimerhändler wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Markengesetz.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Der 75-jährige Händler bot seit 2022 Nachbauten von Oldtimer-Fahrzeugen, so genannte Replika, an, bei denen markenrechtlich geschützte Embleme und Schriftzüge einer deutschen Luxus-Automarke ohne Erlaubnis der Rechteinhaberin angebracht waren. Zudem wurden einzelne Autos in Online-Inseraten fälschlicherweise mit der Technik des Herstellers beworben - ebenfalls ohne eine Erlaubnis des ursprünglichen Herstellers.

Gegen diese Geschäftspraxis ging der Automobilhersteller aus Stuttgart gerichtlich vor. Nach mehreren zivilrechtlichen Aufforderungen, zeigte der Händler kein verändertes Verhalten, so dass ein Strafverfahren wegen Markenrechtsverstoßes eingeleitet wurde.

Auf Basis eines Beschlusses des Amtsgerichts Wuppertal durchsuchte die Kriminalpolizei Mettmann daher am 8. August 2025 zusammen mit Oldtimer-Experten die Örtlichkeiten. Unter den hochwertigen und seltenen Klassikern wurden auch zwei der verfahrensrelevanten Autos aufgefunden. Dem Tatverdächtigen wurde untersagt, die Replika-Autos mittels originalen Abzeichens zu verkaufen. Alle Embleme, Wappen und Schriftzüge sowie beweiserhebliche Unterlagen wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Sowohl der Hersteller als auch die Ermittlungsbehörden haben ein Interesse daran, mit solchen Maßnahmen den Endkunden vor dem Kauf irreführend gekennzeichneter Fälschungen zu schützen.

