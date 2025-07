Polizei Mettmann

POL-ME: 12-jährige Hildenerin weiterhin vermisst: Polizei bittet um Hinweise - 2507113

Hilden (ots)

Wie bereits berichtet, sucht die Polizei in Hilden und im Raum Düsseldorf nach der als vermisst gemeldeten Ylvie S. (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2507066 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6076352).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Die Polizei überprüfte seit dem Verschwinden von Ylvie am Freitag, 11. Juli 2025, mehrfach bekannte Anlaufadressen der Hildenerin und fragte auch örtliche Krankenhäuser ab. Zudem wurden örtliche Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr informiert und gebeten, sich an der Suche nach der Vermissten zu beteiligen. Sie wurde am Tag ihres Verschwindens zuletzt an der Haltestelle "Güstrower Straße" der Buslinie 779 gesehen.

Leider führten all diese Maßnahmen bislang nicht zum Erfolg: Noch immer konnte Ylvie im Rahmen der Fahndungen nicht angetroffen werden. Die Polizei geht zum derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass sie sich im Raum Hilden / Düsseldorf aufhält, kann jedoch auch nicht ausschließen, dass sie sich in einer Notsituation befindet.

Daher erneuert die Kreispolizeibehörde Mettmann ihre Vermisstenfahndung und wendet sich mit einem weiteren Foto der 12-Jährigen an die Öffentlichkeit. Fotos der Vermissten sind im Downloadbereich dieser Pressemeldung sowie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/174336.

Ferner liegt zu ihr die folgende Beschreibung vor:

Ylvie S. ist ungefähr 1,55 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie hat lange dunkelblonde Haare, die zu einem Dutt gebunden sein könnten und sie ist vermutlich stark geschminkt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes ärmelloses Oberteil und eine blaue Shorts. Außerdem hatte sie einen schwarzen Rucksack und eine rote Mappe dabei.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum aktuellen Standort von Ylvie machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

