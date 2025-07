POL-ME: Aktuelle Vermisstenfahndung: Polizei sucht nach 42-Jährigem - 2507105

Polizei Mettmann

Polizei sucht nach 42-Jährigem

Langenfeld (ots)

In Langenfeld ist die Polizei seit heute Morgen, 22. Juli 2025, auf der Suche nach dem als vermisst gemeldeten 42 Jahre alten Fatih D. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass der Mann sich womöglich in einer Notsituation befindet, wendet sie sich nun nach Absprache mit seiner Rechtsbetreuung an die Öffentlichkeit.

Fatih D. wurde am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr das letzte Mal in seiner Arbeitsgruppe an der Lise-Meitner-Straße in Langenfeld gesehen. Die Polizei sucht bereits den ganzen Tag im Rahmen einer intensiver Fahndung nach ihm und hat auch schon einen Personenspürhund eingesetzt. Leider konnte der Vermisste trotzdem noch nicht angetroffen werden.

Zu Fatih D. liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - ungefähr 1,75 Meter groß - braune Augen - trägt wahrscheinlich eine schwarze kurze Hose, ein graues Shirt mit Aufschrift und eine Umhängetasche - er hat vermutlich dunkle hochgegelte Haare - auffällig sind seine geschwollenen Lippen

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Download.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Fatih D machen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter 02173 288-6310 entgegen.

