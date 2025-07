Polizei Mettmann

POL-ME: 12-jährige Hildenerin erneut vermisst: Polizei bittet um Hinweise - 2507066

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In Hilden sowie im Raum Düsseldorf sucht die Polizei derzeit nach der als vermisst gemeldeten Ylvie S. - die Polizei wendet sich in dieser Sache mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort.

Letztmalig gesehen wurde Ylvie S. am Freitag (11. Juli 2025) auf dem Gelände ihrer Schule "Am Holterhöfchen" in Hilden. Nach Schulschluss kehrte sie jedoch nicht zu ihrer Wohnanschrift in einem Hildener Familienzentrum zurück. In den vergangenen Wochen war Ylvie bereits mehrfach von der Einrichtung als vermisst gemeldet worden, bislang kehrte sie jedoch immer nach kurzer Zeit selbstständig wieder zurück.

Da das Mädchen jedoch bis heute nicht angetroffen werden konnte und auch kein Kontakt zu ihr besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die deutlich älter wirkende Ylvie S. in einer Notsituation befindet.

Bekannte Anlaufadressen der Hildenerin wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft. Eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Auffinden von Ylvie. Auch die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach der vermissten Person zu beteiligen.

Ylvie S. ist circa 1,55 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange dunkelblonde Haare, die zu einem Dutt gebunden sein könnten und sie ist vermutlich stark geschminkt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes ärmelloses Oberteil und eine blaue Shorts. Außerdem führte sie einen schwarzen Rucksack und eine rote Mappe mit sich. Ein Foto der Vermissten ist im Downloadbereich dieser Pressemeldung oder im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/174336

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthalt von Ylvie tätigen oder die Suche durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der 12-Jährigen nimmt die Polizei Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 oder via Notruf 110 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell