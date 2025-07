Polizei Mettmann

POL-ME: 13-Jähige Hildenerin wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise - 2507030

Hilden (ots)

In Hilden sucht die Polizei derzeit nach der als vermisst gemeldeten Sue R. - da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich das Mädchen in einer Notsituation befindet, wendet sie sich mit einem Foto und einer Beschreibung der Vermissten an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort.

Letztmalig gesehen wurde Sue R. am Mittwochmorgen (2. Juli 2025), als sie zu ihrer Schule in Hilden ging. Nach Schulschluss kehrte sie jedoch nicht nach Hause zurück. Nachdem eine eigene Suche nach der Vermissten zunächst nicht zum Erfolg führte, wurde am Freitagabend (4. Juli 2025) die Polizei eingeschaltet. Sue R. ist bereits zweimal als vermisst gemeldet worden, kehrte jedoch bislang immer selbstständig nach Hause zurück. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass sich die Vermisste bei einem Freund beziehungsweise einer Freundin aufhält. Da zu ihr bislang aber kein Kontakt hergestellt werden kann, wendet sie sich bei der Suche nach dem Mädchen nun mit einem Foto und einer Beschreibung an die Öffentlichkeit.

Beschreibung der Vermissten:

- weiblich - 13 Jahre alt - 1,75 Meter groß - schlank - blonde Haare - blaue Augen - europäisches Erscheinungsbild

Das Foto des Mädchens ist im Downloadbereich dieser Pressemeldung abrufbar.

Die Polizei fragt:

Wer hat Sue R. gesehen oder kann die Suche durch weitere Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 oder via Notruf 110 entgegen.

Die Polizei hatte am Samstag (5. Juli 2025) bereits via öffentlicher Vermisstenfahndung nach einem 13 Jahre alten Mädchen in Mettmann gesucht. Die beiden Fälle stehen in keinerlei Verbindung.

