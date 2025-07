Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisstenfahndung: Polizei sucht nach 13 Jahre altem Mädchen - 2507029

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Mettmann sucht die Polizei derzeit nach der als vermisst gemeldeten 13 Jahre alten Erna H. - da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich das Mädchen in einer Notsituation befindet, wendet sie sich mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit.

Letztmalig gesehen wurde Erna H. von ihren Eltern am Freitagmorgen (4. Juli 2025), als sie gegen 7:30 Uhr zur Gesamtschule nach Mettmann ging. Nach Schulschluss kehrte sie jedoch nicht nach Hause zurück. Nachdem die Eltern zunächst selbst nach ihrem Kind gesucht hatten, wendeten sie sich gegen 17:10 Uhr an die Polizei, die daraufhin Suchmaßnahmen nach dem Mädchen einleitete. Das Mädchen war bereits schon einmal vermisst, kam damals jedoch von selbst zurück.

Leider konnte Erna H. im Rahmen der Suchmaßnahmen bislang jedoch nicht angetroffen werden. Daher wendet sich die Polizei nun nach Absprache mit den Erziehungsberechtigten mit einem Foto sowie einer Beschreibung an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort.

Beschreibung des Mädchens:

- weiblich - 13 Jahre alt - etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß - kräftige, stabile Statur - braune, lange, glatte Haare - trägt ein blaues T-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe

Das Foto des Mädchens ist im Downloadbereich dieser Pressemeldung abrufbar.

Die Polizei fragt:

Wer hat Erna H. gesehen oder kann die Suche durch weitere Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6350 oder via Notruf 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell