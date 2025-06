Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisst gemeldetem Senior - 2506057

Heiligenhaus / Ratingen (ots)

In Heiligenhaus und in Ratingen sucht die Polizei derzeit nach einem vermisst gemeldeten 89 Jahre alten Senior. Hierbei ist neben einem Personenspürhund auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Da die Polizei aktuell nicht ausschließen kann, dass sich der Vermisste in einer akuten Notsituation befindet, wendet sie sich mit einem Foto des Vermissten an die Öffentlichkeit.

Letztmalig gesehen wurde der Vermisste am Donnerstag (12. Juni 2025) gegen 10 Uhr an seiner Wohnanschrift in Heilgenhaus-Mitte. Von hier aus machte sich der Heiligenhauser auf seinem Fahrrad auf den Weg. Nachdem der Mann mittags nicht zurückkehrte, konnte er noch gegen 13 Uhr über einen Tracker an seinem Rad auf dem etwa 15 Kilometer entfernten Markenweg in Ratingen-Lintorf geortet werden - seitdem verliert sich seine Spur.

Nachdem eine erste Suche von Familienangehörigen gescheitert war, wurde gegen 16 Uhr die Polizei alarmiert, die sofort intensive Suchmaßnahmen nach dem Senior einleitete.

Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- 89 Jahre alt - auffallend groß (1,98 Meter) - schlanke Statur - weiße, mittellange Haare, Schnurrbart - trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine Sonnenbrille, eine bayrische Trachtenlederhose sowie einen grünen Weihnachtspullover mit Hirschen darauf - unterwegs mit einem schwarzen Herrenrad

Die Polizei fragt:

Wer hat den vermissten Senior gesehen oder kann sonstige Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter der Rufnummer 02056 9312-6150 oder via Notruf 110 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell