POL-ME: 11-Jährige vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe - 2505121

Hilden (ots)

Seit Mittwoch, 28. Mai 2025, wird die 11-jährige Ylvie S. aus einer kinderpädagogischen Einrichtung in Hilden vermisst. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich das Mädchen, das deutlich älter als 11 Jahre wirkt, in einer Notsituation befindet und bittet daher um Mithilfe.

Das war geschehen:

Am Mittwoch, gegen 11:40 Uhr, entfernte Ylvie S. sich vom Gelände ihrer Schule Am Holterhöfchen. Ihr zuletzt bekannter Aufenthaltsort könnte in Düsseldorf-Benrath gewesen sein. Da das Mädchen bis heute nicht zu ihrer Wohnadresse zurückgekehrt ist und auch kein Kontakt zu ihr besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die deutlich älter wirkende Ylvie S. in einer Notsituation befindet. Aus diesem Grund bittet die Polizei Hilden nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen.

Bekannte Anlaufadressen der Hildenerin wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft. Eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Auffinden von Ylvie. Auch die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach der vermissten Person zu beteiligen.

Ylvie S. ist circa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange dunkelblonde Haare, die zu einem Dutt gebunden sein könnten und ist vermutlich stark geschminkt. Sie soll mit einer grauen Sweatjacke, einem pinken Pullover, schwarzen Leggings und schwarzen Schuhen bekleidet sein und einen schwarzen Rucksack mit sich führen.

Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei, die auch im Bereich Düsseldorf eingeleitet wurden, führten bislang leider zu keinem Ergebnis.

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der 11-Jährigen nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, oder auch jede andere Polizeidienststelle jederzeit entgegen.

Ein Foto von Ylvie S. ist der Pressemitteilung zum Download bereitgestellt.

