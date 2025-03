Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisstem Mädchen - 2503102

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In Hilden sucht die Polizei derzeit nach einem vermisst gemeldeten elf Jahre alten Mädchen.

Letztmalig gesehen wurde Ylvie S. am Sonntagnachmittag (23. März 2025) gegen 17 Uhr an einer Bushaltestelle an der Horster Allee in Hilden. Nachdem sie am Abend nicht wie vereinbart gegen 19 Uhr zurück an ihrer Jugendeinrichtung erschien und eine eigene Absuche nach dem Mädchen ohne Erfolg verlief, meldete sich die Betreuerin des Mädchens gegen 21 Uhr bei der Polizei, um Ylvie vermisst zu melden.

Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Mädchen ein und ermittelte auch an bekannten Anlaufadressen, doch bislang konnte Ylvie nicht angetroffen werden. Zwar konnte am Montagmorgen (24. März 2025) noch ein telefonischer Kontakt zu der Elfjährigen hergestellt werden - jedoch konnte hierbei der Aufenthaltsort nicht ermittelt werden.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse nicht von einer konkreten Eigen- oder Fremdgefährdung aus - kann aufgrund des jungen Alters jedoch auch nicht ausschließen, dass sie sich in einer Notlage befindet.

Zu Ylvie S. liegt ein Fahndungsfoto vor, welches dieser Pressemeldung im Downloadbereich beigefügt ist oder im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link heruntergeladen werden kann:

https://polizei.nrw/fahndung/163421

Zudem liegt zu Ylvie S. die folgende Beschreibung vor:

- weiblich - elf Jahre alt - circa 1,62 Meter groß - dunkelblonde, zu einem Zopf gebundene Haare - schlanke Statur - trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen beigen Blazer, ein schwarzes Top, schwarze Leggins und schwarze Boots - könnte aufgrund ihrer Kleidung und des aufgetragenen Make Ups auf fremde Personen durchaus älter wirken, möglicherweise wie eine 14- bis 16-Jährige

Die Polizei fragt:

Wer hat Ylvie S. gesehen oder kann sonstige Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Person machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell