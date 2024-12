Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisstem 13-jährigen Velberter - Velbert - 2412067



Die Polizei sucht derzeit mit starken Kräften nach dem 13-jährigen Erik S., der zuletzt am Montag (16. Dezember 2024) gegen 7:30 Uhr im Bereich seiner Wohnanschrift in Velbert-Mitte gesehen wurde. In seiner Schule erschien er im Anschluss nicht.

Etliche Fahndungsmaßnahmen und polizeiliche Ermittlungen verliefen bislang leider ohne Erfolg. Auch ein eingesetzter Personenspürhund konnte nicht zum Auffinden des Jungen beitragen. Daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche. Erik S. kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,75 m groß - normale Statur - rot-braune, kurze Haare - trägt eine schwarze Stoffhose - trägt einen schwarzen Pullover - trägt eine dunkelblaue Jacke sowie eine schwarze Mütze - trägt schwarz-weiße Schuhe der Marke "Reebok"

Der Junge könnte mit dem ÖPNV im Kreis Mettmann unterwegs sein. Nähere Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort liegen der Polizei derzeit leider nicht vor.

Die Polizei fragt:

Wer hat Erik S. seit Montagmorgen gesehen? Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Erik S. nimmt die Polizei in Velbert unter der Nummer 02051 946-6110, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf unter 110 entgegen.

Ein Foto des 13-Jährigen ist der Pressemitteilung zum Download bereitgestellt. Die Fahndung nach dem Velberter ist ebenfalls auf der Seite des Landeskriminalamtes unter der Rubrik "Zenrales Fahndungsportal der Polizei NRW" unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/154431

