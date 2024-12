Polizei Mettmann

POL-ME: Fahndung nach vermisster Person: Polizei bittet um Mithilfe - Ratingen - 2412044

Mettmann (ots)

In Ratingen ist die Polizei aktuell unter Einbindung starker Kräfte auf der Suche nach dem als vermisst gemeldeten 33 Jahre alten Stefan B..

Da bisher durchgeführte Suchmaßnahmen bislang leider nicht zum Erfolg führten und die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich Stefan B. in einer persönlichen Notsituation befindet, wendet sich die Polizei nun nach Absprache mit den Angehörigen an die Öffentlichkeit.

Ein Foto des Vermissten ist dieser Pressemeldung beigefügt und außerdem auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zum Download freigegeben:

https://polizei.nrw/fahndung/153941

Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen muss Stefan B. am Montagabend (9. Dezember 2024) gegen 19 Uhr seine Wohnanschrift zwischen Ratingen-Breitscheid und Ratingen-Selbeck verlassen haben. Seitdem verliert sich seine Spur. Nachdem seine Eltern ihn bei einer eigenen Suche nicht antreffen und auch sonst keinen Kontakt zu ihm herstellen konnten, wendeten sie sich am Folgetag an die Polizei.

Aufgrund der Annahme, dass sich Stefan B. möglicherweise in einer akuten persönlichen Notsituation befindet, leitete die Polizei daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Da die zur Suche eingesetzten Spürhunde eine Fährte in das Waldgebiet Lintorfer Mark aufnahmen, wurde dieses am gestrigen Mittwoch (11. Dezember 2024) von Kräften einer Einsatzhundertschaft abgesucht. Doch weder diese Maßnahmen noch der Einsatz von Drohnen zur Unterstützung der Suche aus der Luft, halfen bislang dabei, Stefan B. aufzufinden.

Zu Stefan B. liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - 33 Jahre alt - 1,83 Meter groß - normale Statur - blonde Haare - Brille - wenig Bart - trägt vermutlich eine dunkelblaue Steppjacke, eine Jeans sowie dunkle Sneaker

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben machen zum derzeitigen Aufenthaltsort von Stefan B. oder die Ermittlungen mit sonstigen Hinweisen unterstützen?

Hinweise zum Verbleib von Stefan B. nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6110 entgegen.

