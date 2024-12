Polizei Mettmann

POL-ME: 13-Jähriger auf Schulweg beraubt: Polizei ermittelt - Hilden - 2412002

Mettmann (ots)

Bereits am Donnerstagmorgen (28. November 2024) ist in Hilden ein 13-Jähriger auf dem Weg zur Schule von einem noch unbekannten Täter überfallen und ausgeraubt worden. Nachdem erste Ermittlungen der Polizei bislang keine Hinweise auf den Täter erbrachten, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Folgendes war geschehen:

Eigenen Angaben zufolge war der 13-Jährige gegen 7:45 Uhr alleine zu Fuß in Richtung seiner Schule am "Holterhöfchen" gegangen, als er auf Höhe eines Spielplatzes an der Hausnummer "Holterhöfchen 16" plötzlich von hinten zu Boden gestoßen wurde. Anschließend habe der Angreifer mehrfach mit einem Schlagring auf den Jugendlichen eingeschlagen, ehe er ihm sein mitgeführtes Bargeld (wenige Euro) entwendete.

Der Täter flüchtete daraufhin auf einem weißen Fahrrad in Richtung des Krankenhauses und der 13-Jährige setzte seinen Weg zur Schule fort, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider ohne Ergebnis.

Der 13-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt, lehnte jedoch eine Betreuung durch einen Rettungswagen ab. Er suchte im weiteren Verlauf mit seinen Erziehungsberechtigten selbstständig einen Arzt auf.

Die Hintergründe zu dem Überfall sind derzeit noch unklar und Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Zu dem Angreifer liegt die folgende Täterbeschreibung vor:

- männlich - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert - trug einen schwarzen Pullover mit einem seitlichen "Nike"-Symbol, sowie eine schwarze Jogginghose - trug weiße Turnschuhe von "Nike" - war auf einem weißen Fahrrad unterwegs

Die Polizei fragt:

Wer hat den Überfall beobachtet oder kennt unter Umständen sogar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

