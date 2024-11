POL-ME: Vermisstenfahndung nach 62-jähriger Erkratherin: Polizei bittet um Hinweise - Erkrath - 2411032

Polizei Mettmann

In Erkrath ist die Polizei seit Freitagabend (8. November 2024) auf der Suche nach der als vermisst gemeldeten 62 Jahre alten Tetiana P. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass die an Demenz erkrankte Frau orientierungslos ist und sich womöglich in einer Notsituation befindet, wendet sie sich nun nach Absprache mit den Angehörigen an die Öffentlichkeit.

Letztmalig gesehen wurde Tetiana P. am Freitagabend gegen 17:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Erkrath. Nachdem ihre Angehörigen zunächst erfolglos selbst nach Tetiana P. gesucht hatten, schalteten sie gegen 19:15 Uhr die Polizei ein. Diese setzte bei ihrem Sucheinsatz bereits zweimal einen Polizeihubschrauber ein. Auch ein Personenspürhund ist an der Suche beteiligt. Leider konnte die Vermisste trotz der intensiven Suchmaßnahmen bislang jedoch nicht angetroffen werden.

Zu Tetiana P. liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- 1,64 Meter groß - schlanke Figur - dunkle, mittellange, glatte Haare - trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose und eine grüne Mütze

Ein Foto der Vermissten ist dieser Pressemeldung beigefügt.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben machen zum derzeitigen Aufenthaltsort von Tetiana P. oder kann die Suchmaßnahmen mit sonstigen Hinweisen unterstützen?

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

