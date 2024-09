Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisster 83-Jähriger - Haan - 2409099

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann sucht die seit Donnerstag, 26. September 2024, aus ihrem bekannten Wohnumfeld vermisste 83-jährige Wilma K. aus Haan.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich die psychisch erkrankte Vermisste in einer gesundheitlichen Notsituation befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das war geschehen:

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, war Wilma K. zuletzt an ihrer Wohnanschrift an der Friedrich-Ebert-Straße gesehen worden. Seitdem fehlt jede Spur von der psychisch erkrankten und auf Tabletten angewiesenen Dame, die zudem in ihrer Mobilität stark eingeschränkt ist.

Bekannte Anlaufadressen der 83-Jährigen wurden seit dem Verschwinden erfolglos überprüft. Auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Auffinden der Seniorin. Auch die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach der Vermissten zu beteiligen.

Die 83-Jährige ist circa 165-170 cm groß und hat kurze, weißblonde Haare. Sie soll mit einer hellbraunen Jacke, einer grauen Hose und blau-weißen Sneaker bekleidet sein und zudem eine große Einkaufstasche mit sich führen.

Die Kriminalpolizei Hilden hat die weiteren Ermittlungen zum derzeitigen Aufenthaltsort der Seniorin übernommen und bittet die Bevölkerung, Hinweise jederzeit an die Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, zu melden.

