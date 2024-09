Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisstem 72-Jährigen - Ratingen - 2409086

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann sucht derzeit nach dem als vermisst gemeldeten 72-jährigen Roland F. aus Ratingen. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich der Vermisste in einer Notlage befindet, bittet sie bei ihrer Suche die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Letztmalig gesehen wurde Roland F. am Sonntag (22. September 2024) gegen 17 Uhr an seiner Wohnanschrift an der Straße "Lohberg" in Ratingen. Nachdem Angehörige selbst erfolglos nach Roland F. gesucht hatten, schalteten sie noch am gleichen Abend die Polizei ein, welche umgehend intensive Suchmaßnahmen einleitete, bei der auch ein Personenspürhund zum Einsatz kam. Jegliche Maßnahmen führten jedoch bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Nach aktuellen Kenntnissen ist Roland F. zu Fuß, ohne Handy und Geld unterwegs. Zudem ist der Vermisste an Demenz erkrankt und auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Roland F. machen?

Der 72-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,90 Meter groß - schlanke Figur - graue Haare - bekleidet mit einer blauen Jeans und einem T-Shirt

Ein Foto des Vermissten ist dieser Pressemitteilung zum Download beigefügt und auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/146943

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Roland F. nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 oder jede andere Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 jederzeit entgegen.

