POL-ME: Vermisst: Polizei sucht nach 56-jährigem Ratinger - Ratingen - 2409008

Polizei Mettmann

Vermisst: Polizei sucht nach 56-jährigem Ratinger - Ratingen

Mettmann

In Ratingen sucht die Polizei aktuell nach dem als vermisst gemeldeten Dirk S. und bittet hierbei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Dirk S. wurde letztmalig am Montag (26. August 2024) an seiner Wohnanschrift an der Straße "Auf der Aue" in Ratingen gesehen und hätte am gleichen Tag einen Arzttermin wahrnehmen sollen. Nachdem er dort nicht erschienen war, meldeten Angehörige den Mann einen Tag später bei der Polizei als vermisst.

Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Doch weder an bekannten Anlaufadressen, in Krankenhäusern, bei seinem Arbeitgeber oder bei Bekannten konnte Dirk S. angetroffen werden, weshalb sich die Polizei nun nach Rücksprache mit den Angehörigen des Vermissten an die Öffentlichkeit wendet.

Dirk S. wird wie folgt beschrieben:

- 56 Jahre alt - 1,85 Meter groß - schlanke Statur - braune Haare

Welche Kleidung Dirk S. zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, ist nicht bekannt. Allerdings geht die Polizei nach derzeitigem Erkenntnisstand davon aus, dass der Ratinger mit seinem Auto, einem schwarzen Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen ME-GO 890, unterwegs sein könnte.

Ferner kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich Dirk S. in einer akuten gesundheitlich bedingten Gefährdungslage befindet, weshalb die Polizei dringend um Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort bittet.

Ein Foto der vermissten Person ist dieser Pressemeldung zum Download beigefügt.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben machen zum derzeitigen Aufenthaltsort von Dirk S.? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

