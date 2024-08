Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisstem Jungen - Ratingen - 24071225

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Ratingen sucht die Polizei derzeit nach dem 16-jährigen Augusto. Der Junge wurde letztmalig heute Nachmittag (31. Juli 2024) gegen 17:45 Uhr an der Straße "Götschenbeck" gesehen. Nachdem Angehörige vergeblich nach Augusto gesucht hatten, wandten sie sich an die Polizei, welche umgehende Fahndungsmaßnahmen nach dem Jungen einleitete. Jegliche Maßnahmen, auch der Einsatz eines Polizei-Hubschraubers, blieben bislang jedoch erfolglos.

Da der Vermisste geistig beeinträchtigt ist, kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich Augusto in einer Notsituation befindet. Darum wendet sich die Polizei nun nach Absprache mit den Angehörigen des Jungen an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer hat Augusto gesehen und kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Der 16-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,60 Meter groß - dunkelbraune Haare - dünne Figur - auffällig nach vorne gebeugte Haltung - bekleidet mit einem dunkelgrauen T-Shirt mit großer weißer Aufschrift, einer beigefarbenen Hose und dunkelblauen Turnschuhen - ist geistig beeinträchtigt

Ein Foto des Vermissten ist dieser Pressemitteilung zum Download beigefügt.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Augusto nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 / 9981 - 6210 oder jede andere Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell