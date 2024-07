Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisster Jugendlichen - Mettmann - 2407093

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Die Polizei Mettmann sucht derzeit nach der 17-jährigen Lea-Michelle C.. Die Jugendliche wurde letztmalig am Mittwoch, 17. Juli 2024, im Bereich des Benninghofer Wegs gesehen und ist nach aktuellen Kenntnissen ohne Handy unterwegs. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein und überprüfte alle bekannten Aufenthaltsorte. Jegliche Maßnahmen führten jedoch bislang nicht zum Auffinden von Lea-Michelle C..

Da die Vermisste geistig beeinträchtigt ist und regelmäßig Medikamente zu sich nehmen muss, kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich Lea-Michelle C. in einer Notsituation befindet. Darum wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Lea-Michelle C. machen? Die 17-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,70 Meter groß - schlanke Figur - lange rötliche Haare, oft zum Zopf gebunden - trägt eine Brille - hat einen Überbiss - ist geistig beeinträchtigt

Ein Foto der Vermissten ist dieser Pressemitteilung zum Download beigefügt.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Lea-Michelle C. nimmt die Polizei in Mettmann unter der Rufnummer 02104 / 982 - 6250 oder jede andere Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell