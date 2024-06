Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisstem Jungen - Velbert - 2406021

Mettmann (ots)

In Velbert sucht die Polizei derzeit nach dem achtjährigen Louis B.. Der Junge wurde letztmalig heute Nachmittag (6. Juni 2024) gegen 13 Uhr an der Bökenbuschstraße gesehen und ist nach aktuellen Kenntnissen mit einem befreundeten Jungen unterwegs. Nachdem Angehörige vergeblich nach Louis B. gesucht hatten, wandten sie sich an die Polizei, welche umgehende Fahndungsmaßnahmen nach dem Jungen einleitete. Jegliche Maßnahmen blieben bislang jedoch erfolglos.

Da es sich bei dem Vermissten um ein Kind handelt, kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich Louis B. in einer Notsituation befindet. Darum wendet sich die Polizei nun nach Absprache mit den Angehörigen des Kindes an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Louis B. machen? Der Achtjährige kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,40 Meter groß - braune Haare - braune Augenfarbe - trägt möglicherweise einen rot-schwarzen Schulrucksack mit einem "Star Wars"-Motiv bei sich - ist vermutlich in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes - ist möglicherweise in einem Zug unterwegs oder hält sich in Bereichen von Bahnhöfen oder Supermärkten auf

Ein Foto des Vermissten ist dieser Pressemitteilung zum Download beigefügt.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Louis B. nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 / 946-6110 oder jede andere Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 jederzeit entgegen.

