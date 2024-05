Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisstem Ratinger - Ratingen - 2405029

Mettmann (ots)

In Ratingen sucht die Polizei unter der Einbindung starker Kräfte nach dem als vermisst gemeldeten Dominique D.. Der 32-jährige Ratinger wurde letztmalig am Montagmittag (6. Mai 2024) gegen 11:50 Uhr an der Anschrift seiner Lebensgefährtin an der Berliner Straße in Ratingen gesehen. Nachdem Angehörige vergeblich nach Dominique D. gesucht hatten, wandten sie sich am Dienstagabend (7. Mai 2024) hilfesuchend an die Polizei. Daraufhin eingeleitete Suchmaßnahmen, auch unter Mithilfe eines Personenspürhundes, führten bislang leider nicht zum Antreffen des Deutschen.

Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich der Vermisste in einer akuten persönlichen Notsituation befindet, wendet sie sich nun nach Absprache mit den Angehörigen des Mannes an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer kann Angaben machen zum derzeitigen Aufenthaltsort von Dominique D.? Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - 1,70 Meter groß - 83 kg schwer - linker Unterarm ist auffällig vernarbt - Drachentattoo auf dem rechten Oberarm - keine Haare - trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen dunkelgrünen Rollkragenpullover, ein schwarzes T-Shirt mit nicht näher beschriebenen "Figuren" darauf, eine graue, knielange Jeanshose sowie schwarze Nike-Schuhe - ist möglicherweise mit einem Fahrrad unterwegs

Ein Foto des Vermissten ist dieser Pressemeldung zum Download beigefügt. Zudem ist das Foto von Dominique D. auch im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/134994

abrufbar.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Dominique D. nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 oder jede andere Polizeidienststelle unter Notruf 110 jederzeit entgegen.

