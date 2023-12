Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Wendemanöver: 69-Jährige kollidiert mit Gegenverkehr - Velbert - 2312072

Mettmann (ots)

Am Samstag, 16. Dezember 2023, sorgte eine 69-jährige Autofahrerin auf der Heiligenhauser Straße für einen Unfall, bei dem eine 86-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse war die 69-jährige Velberterin mit ihrem Opel Astra gegen 15:25 Uhr auf der Heiligenhauser Straße in Fahrtrichtung Velbert-Innenstadt unterwegs, als sie ihren Wagen im Einmündungsbereich Heiligenhauser Straße/Jahnstraße verbotswidrig wenden wollte. Sie bog nach links ab, um ihre Fahrt in entgegengesetzte Richtung fortzusetzen. Dabei kollidierte sie mit dem Opel Vectra einer 86 Jahre alten Mülheimerin, die den Kreuzungsbereich in Richtung Heiligenhaus passieren wollte.

Durch den Zusammenprall kam der Opel Astra von der Fahrspur ab und stieß auf dem Gehweg gegen eine nahegelegene Mauer und einen Laternenmast. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der so entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.700 Euro geschätzt.

Die Seniorin aus Mülheimerin erlitt durch den Unfall zudem leichte Verletzungen. Glücklicherweise kam sonst niemand zu Schaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell