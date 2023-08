Polizei Mettmann

POL-ME: Homejacking: Bei Einbruch Auto entwendet - Hilden - 2308055

Mettmann (ots)

In Hilden haben bislang noch unbekannte Täter am Dienstag, 15. August 2023, bei einem Einbruch in eine Wohnung ein Auto entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die noch unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 16 und 20 Uhr über das Fenster des Gästezimmers des Mehrfamilienhauses am Raffaelweg Zutritt zu der Erdgeschosswohnung. Anschließend entwendeten sie den Fahrzeugschlüssel des vor dem Haus geparkten blauen VW T-Rocs, mit dessen Hilfe sie dann das Auto öffneten und mit dem Wagen davonfuhren. Neben dem Auto wurde eine Geldbörse mit Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe gestohlen.

Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, alarmierte sie die Polizei, die den T-Roc zur internationalen Fahndung ausschrieb.

Bei dem Auto handelt es sich um einen vier Jahre alten blauen VW T-Roc A1 mit dem amtlichen Kennzeichen "AA-PP 460". Der Zeitwert des Wagens wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Dienstag zwischen 16 und 20 Uhr verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts gemacht oder kann sonstige Angaben zum Verbleib des Autos tätigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

