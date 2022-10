Polizei Mettmann

POL-ME: 81-Jähriger vermisst: Polizei sucht Senior und bittet um Mithilfe - Ratingen - 2210118

Mettmann (ots)

In Ratingen sucht die Polizei seit Samstagabend (22. Oktober 2022) unter Einbindung starker Kräfte nach dem als vermisst gemeldeten Klaus Peter K. - da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich der 81-jährige Senior in einer Notlage befindet, wendet sich die Polizei nun mit einer Vermisstenfahndung an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe.

Letztmalig gesehen wurde der räumlich und zeitlich möglicherweise nicht orientierte Senior am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr von seiner Ehefrau, als er die gemeinsame Wohnung in Ratingen-Ost zu einem Spaziergang verließ. Nachdem der 81-Jährige nicht nach Hause zurückkehrte und eine eigene Suche nach ihm erfolglos verlief, wendete sich die Familie des Mannes gegen 18:50 Uhr an die Polizei, die dann umgehend eine groß angelegte Suchaktion startete. Hierbei wurden auch ein Polizeihubschrauber und zwei Personenspürhunde ("Mantrailer") eingesetzt.

Leider führte die Suche bislang jedoch nicht zum Erfolg, weshalb sich die Polizei nun mit einem Foto des Vermissten an die Öffentlichkeit wendet und fragt:

Wer kann Angaben machen zum derzeitigen Aufenthaltsort von Klaus Peter K.?

Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - 1,86 Meter groß - schlanke Statur - dunkel-graue Haare - randlose Brille - kein Bart - trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans sowie Sportschuhe

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Klaus Peter K. nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Polizei Mettmann