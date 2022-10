Polizei Mettmann

POL-ME: Aktuelle Fahndung: Polizei sucht nach vermisstem Monheimer - Monheim am Rhein - 2210050

Mettmann (ots)

Die Polizei sucht aktuell unter Einbindung starker Kräfte nach dem als vermisst gemeldeten 57 Jahre alten Haidar K. aus Monheim am Rhein. Da der Mann an einer Erkrankung leidet und auf die Einnahme von Medikamenten sowie auf eine künstliche Ernährung angewiesen ist, kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich der Monheimer in einer akuten persönlichen Gefährdungssituation befindet. Daher wendet sich die Polizei mit einer Vermisstenfahndung an die Öffentlichkeit.

Letztmalig Kontakt mit dem Vermissten hatten Angehörige von Haidar K. am Sonntagabend (9. Oktober 2022) über Telefon. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass er zu dieser Zeit noch an seiner Wohnanschrift im Berliner Viertel in Monheim am Rhein war.

Am heutigen Montagmittag (10. Oktober 2022) meldeten die Angehörigen Haidar K. dann gegen 11:25 Uhr als vermisst. Seitdem sucht die Polizei unter Einbindung starker Kräfte nach Haidar K. - hierbei wurde auch ein Personenspürhund ("Mantrailer") eingesetzt - bislang verliefen jedoch alle Suchmaßnahmen, auch an bekannten Anlaufadressen des Vermissten, ohne Erfolg.

Zu Haidar K. liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - 57 Jahre alt - 1,58 Meter groß - hagere bis dünne Figur - wirkt gebrechlich und krank - kurze, wenige Haare - soll eine Mütze oder Cappy tragen, sowie möglicherweise eine schwarze Lederjacke

Ein Foto des Vermissten ist dieser Pressemeldung zum Download beigefügt.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben machen zum aktuellen Aufenthaltsort von Haidar K.? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann