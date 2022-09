Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisstem Erkrather - Erkrath - 2209142

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann sucht aktuell nach dem 64 Jahre alten Heinz-Eugen F. aus Erkrath. Da die Polizei aktuell nicht ausschließen kann, dass sich der Erkrather in einer gesundheitlichen Notlage oder in einer akut eigengefährdenden Situation befindet, wendet sie sich mit einer Vermisstenfahndung an die Öffentlichkeit.

Wann und wo Heinz-Eugen F. aus Erkrath zuletzt gesehen wurde, ist aktuell nicht klar. Der letzte Kontakt mit ihm fand am Dienstagabend (27. September 2022) gegen 20:30 Uhr telefonisch statt, als eine Angehörige mit ihm telefonierte. Eine Absuche der Polizei an seiner Wohnanschrift in Erkrath und weiterer bekannter Anlaufstellen verlief bislang leider ohne Ergebnis. Da der derzeitige Aufenthaltsort von Heinz-Eugen F. nach wie vor völlig unklar ist, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Zu dem 64-Jährigen liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 1,80 Meter groß - kurze graue Haare - auffallend dürre bis magere Statur (wirkt krank) - Brille mit silbernen Rahmen, manchmal Bart (zuletzt Schnurrbart und Ziegenbart - im Sommer 2022) - Kleidung unbekannt

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Anhang dieser Pressemeldung.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben machen zum aktuellen Aufenthaltsort von Heinz-Eugen F. oder hat ihn zuletzt gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell