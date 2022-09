Polizei Mettmann

POL-ME: 75-jähriger Hildener wird vermisst - Hilden - 2209087

Die Polizei Mettmann sucht aktuell nach dem 75-jährigen Peter P., der seit Samstag (17. September 2022), 15 Uhr, aus einer Senioreneinrichtung an der Horster Allee in Hilden abgängig ist.

Der 75-jährige Hildener ist aufgrund einer neurologischen Erkrankung auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen, die er nicht mit sich führt. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befindet. Möglicherweise ist der Mann mit dem ÖPNV unterwegs.

Peter P. kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,60 bis 1,70 m groß - dunkle Augen - Halbglatze - trägt einen beigen Pullover - trägt eine karierte, dünne Hose (ähnlich einer Schlafanzughose)

Die Polizei hat am heutigen Sonntag (18. September 2022) auch mit einem Hubschrauber und einem Mantrailer nach dem 75-jährigen Hildener gesucht. Die Suchmaßnahmen mit starken Kräften dauern an. Leider verliefen sie bislang jedoch ohne Erfolg, weshalb nun die Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten wird.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Hilden unter der Nummer 02103 898-6410, jede andere Polizeidienststelle oder an den Notruf unter 110.

