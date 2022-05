Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisster 56-Jähriger - Langenfeld - 2205103

Mettmann (ots)

Die Polizei sucht aktuell mit starken Kräften nach einer 56-jährigen Frau aus Langenfeld, die seit der Nacht zu Sonntag (15. Mai 2022) vermisst wird. Im Einsatz ist auch ein Personenspürhund.

Zuletzt gesehen wurde Christine S. in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr an einem Seniorenheim An der Landstraße in Langenfeld, wo sie versuchte, ihre Mutter zu besuchen. Die 56-Jährige führt weder ein Fahrzeug noch ein Handy, Bahnticket, Bargeld, Ausweis oder Schlüssel mit sich. Christine S. ist zeitlich und örtlich nicht orientiert und macht gegebenenfalls einen verwirrten Eindruck. Sie ist auf tägliche Medikamente angewiesen, die sie ebenfalls nicht mit sich führt.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,65 cm groß - kräftige Figur - dunkle, schulterlange Haare - trägt eine rot-schwarze Bluse und blaue Jeans

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise zum Aufenthalt und Verbleib der gesuchten 56-jährigen vor. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen finden aktuell statt. Hierbei wendet sich die Polizei nun auch mit einem Bild (Anlage) der Vermissten an die Öffentlichkeit.

Die Fahndung nach der 56-Jährigen ist im Fahndungsportal des LKA unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/79622.

Sachdienliche Hinweise dazu nehmen die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jede andere Polizeidienststelle und auch der Notruf 110 jederzeit entgegen.

