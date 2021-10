Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisster Hildenerin - Hilden - 2110125

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann sucht seit Samstagabend (23. Oktober 2021) unter Einbeziehung starker Kräfte nach der als vermisst gemeldeten Christel S. aus Hilden und bittet hierbei die Bevölkerung um Mithilfe.

Letztmalig gesehen wurde die 73-Jährige am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr an ihrem Wohnumfeld an der Hoffeldstraße in Hilden. Seitdem fehlt von der Frau, welche an einer leichten Demenz leiden soll, jede Spur. Eine erste eigene Absuche nach der 73-Jährigen durch den Ehemann führte im Verlauf des Samstags nicht zum Antreffen der Hildenerin, weshalb der Ehemann gegen 20 Uhr die Polizei einschaltete.

Die Polizei leitete daraufhin sofort umgehende Suchmaßnahmen nach der Frau ein, wobei neben Personenspürhunden ("Mantrailer") auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Zudem hat die Polizei auch den ÖPNV sowie Taxizentralen um Mithilfe bei der Suche nach Christel S. gebeten - doch weder das, noch die Absuche an bekannten Kontaktadressen und anderen Anlauforten in Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein führten bislang zum Erfolg.

Daher wendet sich die Polizei nun auch auf ausdrücklichen Wunsch der Familie mit einem Foto der 73-Jährigen an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer hat Christel S. gesehen oder kann sachdienliche Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Christel S. wird wie folgt beschrieben:

- 73 Jahre alt - 1,60 Meter groß - schlanke Statur - kurze blonde Haare - blaue Augen - sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine rote Jacke, eine blaue Jeans und weiße Schuhe

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Christel S. nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 oder unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell