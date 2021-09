POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei in Mönchengladbach bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 53-jährigen Mann - Mönchengladbach, Düsseldorf, Kreis Mettmann - 2109102

Polizei Mettmann

Öffentlichkeitsfahndung: Polizei in Mönchengladbach bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 53-jährigen Mann

Auf besonderen Wunsch unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeipräsidium in Mönchengladbach geben wir nachfolgende Vermisstenfahndung auch auf unserer Seite weiter, da Hinweise dafür sprechen, dass der Gesuchte sich in Düsseldorf, eventuell aber auch im Kreis Mettmann - hier speziell in Hilden oder Langenfeld - aufhalten könnte.

Der unter Betreuung stehende 53-jährige Thorsten W. wird vermisst. Er hat seine betreute Wohnung in Mönchengladbach am Montag, 20.09.2021, verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Nach aktuellem Ermittlungsstand hält er sich vermutlich im Raum Mönchengladbach oder Düsseldorf auf. Thorsten W. ist desorientiert und kann außer seinem Namen keine weiteren Auskünfte über seinen Wohnort oder seine Person geben. Da die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen ergebnislos verlaufen sind, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe:

Wer hat Torsten W. gesehen oder kann Angaben zum seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)"

