POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Suche nach vermisstem Jungen dauert nach wie vor an - Polizei veröffentlicht weiteres Foto - Langenfeld - 2109028

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung OTS 2109026 mitteilte, sucht die Polizei im Großraum Langenfeld seit Freitagabend (3. September 2021) unter Einbeziehung starker Kräfte nach einem als vermisst gemeldeten elf Jahre alten Jungen aus Langenfeld. Siehe dazu Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5011262).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Inzwischen liegt der Polizei ein weiteres aktuelles Foto von dem gesuchten Jungen vor, welches im Medienbereich unseres Presseportals "newsaktuell" zu dieser Pressemeldung zum Download bereitgestellt ist. Zudem möchte die Polizei noch einmal die ursprünglich veröffentlichte Personenbeschreibung des Jungen dahingehend ergänzen, dass der Schüler namens "Osazemen" in seiner Klasse an der Bettine-von-Arnim-Schule in Langenfeld sowie von Freunden "Kelvin" genannt wird.

Hier noch einmal die Personenbeschreibung von "Kelvin":

- elf Jahre alt - schwarze / dunkelhäutige Hautfarbe - mit circa 1,60 Meter recht groß für sein Alter - normale Statur - trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen schwarz-grauen Pullover mit roten Streifen auf der Schulter sowie eine blaue Jeans und weiße Schuhe - hatte einen grauen Rucksack mit Schulunterlagen bei sich - stammt aus Nigeria, ist erst seit einem Jahr in Deutschland - spricht wenig Deutsch, kann sich aber auf Englisch sicher verständigen

Kelvin wurde letztmalig am Freitagmittag (3. September 2021) gegen 13 Uhr an der Bettine-von-Arnim-Schule in Langenfeld-Richrath gesehen. Am Freitagabend wurde die Polizei über die Vermisstensache in Kenntnis gesetzt. Daraufhin leitete die Polizei umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen in Langenfeld, Hilden und darüber hinaus nach dem Jungen ein, wobei neben den Kräften aus dem Wach- und Wechseldienst auch ein Polizeihubschrauber sowie Personenspürhunde ("Mantrailer") und Verstärkungskräfte aus Düsseldorf eingesetzt waren und zum Teil auch noch sind.

Zudem hatten sich in der Langenfelder Bevölkerung private Suchgruppen gebildet, die nach "Kelvin" gesucht hatten bzw. immer noch suchen. Auch das Deutsche Rote Kreuz sowie Bus-, Bahn- und Taxifahrer und -fahrerinnen unterstützen die Polizei und halten im Rahmen ihrer Tätigkeiten die Augen nach dem Jungen auf. Zudem wurde die Öffentlichkeitsfahndung intensiv in den Sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp-Gruppen) geteilt.

Die Polizei hat eine Reihe an Hinweisen aus der Bevölkerung und dem persönlichen Umfeld des Jungen zum möglichen Verbleib von "Kelvin" erhalten und ist diesen konsequent nachgegangen - bislang (Stand 4. September; 22:45 Uhr) führten diese Hinweise jedoch noch nicht zum Antreffen des Jungen.

Die Hintergründe seines Verschwindens sind bislang völlig unklar - die Ermittlungen auch diesbezüglich dauern an. Hinweise auf eine Straftat haben sich hierbei zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht ergeben.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise geben zum aktuellen Aufenthaltsort von "Kelvin" oder hat den Jungen möglicherweise selbst gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 oder der Notrufnummer 110 jederzeit entgegen.

