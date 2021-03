Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung sehr schnell erfolgreich beendet ! - Erkrath - 2103118

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 2103117 vom 24.03.2021 veröffentlichten wir mit richterlichem Beschluss eine Öffentlichkeitsfahndung zur Identifizierung einer bis dahin unbekannten Frau mit Hilfe des Bildmaterials einer Überwachungskamera. Die Frau stand im Verdacht, am Freitagmorgen des 04. Dezember 2020, an einem EC-Automaten in einer Bankfiliale in Erkrath-Hochdahl Bargeld entwendet zu haben.

Die Öffentlichkeitsfahndung zeigte sehr schnell Erfolg. Noch am Abend des gleichen Tages meldete sich die gesuchte Frau bei der örtlichen Polizei, nachdem sie die Fahndungsbilder im Online-Portal einer örtlichen Zeitung gesehen und sich darauf selber erkannt hatte. Sie bestreitet den Diebstahl des Geldes. Die polizeilichen Ermittlungen dauern deshalb auch weiterhin noch an.

Damit kann aber die Öffentlichkeitsfahndung vom 24.03.2020 mit sofortiger Wirkung beendet werden. Unsere Pressemitteilung / ots 2103117 vom gleichen Tag haben wir deshalb aus unserem Presseportal gelöscht. Eine zeitnahe Löschung der Meldung im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW ist ebenfalls bereits veranlasst.

Weitere Hinweise an die Medien:

- Die Polizei bittet darum, die mit der Öffentlichkeitsfahndung am 24.03.2021 veröffentlichten Bilder, aus Gründen des Datenschutzes und von Persönlichkeitsrechten der abgebildeten Person, nicht weiterhin zu veröffentlichen.

- Bei dieser Gelegenheit bedankt sich die Polizei gleichzeitig für die aktive Unterstützung aller Medien bei der aktuellen Öffentlichkeitsfahndung, welche zum schnellen Erfolg geführt hat.

